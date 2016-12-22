#عاجل .. #المالية : إعلان الميزانية بعد قليل

#عاجل .. #المالية : إعلان الميزانية بعد قليل

2016/12/22
الساعة 3:01 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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وزارة المالية

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المواطن – الرياض

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم بعد قليل الاعلان عن ميزانية السعودية 2017 .

 


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