2016-12-22 saad الرئيسيةاخبار رئيسية #عاجل .. #المالية : إعلان الميزانية بعد قليل #عاجل .. #المالية : إعلان الميزانية بعد قليل 2016/12/22 الساعة 3:01 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 3495 0 طباعة ...... المواطن – الرياض أعلنت وزارة المالية أنه سيتم بعد قليل الاعلان عن ميزانية السعودية 2017 . "> قد يعجبك ايضاً #عاجل .. إيرادات المملكة ترتفع 3% رغم تراجع النفط المواطن – الرياض ارتفعت إيرادات المملكة 3% عن تيوب المواطن شاهد .. موشن جرافيك “المواطن” : ميزانية 2017 شاهد.. لبؤة تهاجم قرية هنديّة وتلتهم بقرة شاهد.. مطاردة مثيرة بين كلب وغزال بري شاهد.. مجموعة نمور تفترس دباً أسود شاهد.. أقوى صراع بين اثنين من الثيران كتابنا فن الأوبرا رسالة ملهمة مجتمعنا يحتضر ( انتزاع ) بلدية أبها …! الأزياء والموضة قسم الموضة| 6 نصائح للحفاظ على بريق الذهب والمجوهرات قسم الموضة | فستان بياقة هودي لإطلالة رياضية نسائية قسم الموضة: أفكار لتنسيق الوان الملابس بسهولة إقتصادنا سوق الأسهم يغلق مرتفعا 25.60 نقطة سوق #الأسهم_السعودية يغلق منخفضًا 45.77 نقطة أرامكو توقع اتفاقية مع “سيج” لتعزيز حلول إدارة الأعمال فيسبوك -