عاجل .. #المالية بعد إقرار الميزانية : الشفافية مبدأنا

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المواطن – الرياض

تعتبر الشفافية والوضوح أبرز ما تميَّزت به ميزانية المملكة لعام 1438 بما تضمّنته من بيانات ومعلومات حول تفاصيل الإنفاق الحكومي، والدين العام، والعجز المتوقّع.

وقالت وزارة المالية، تعليقًا على إقرار الميزانية، اليوم: “إن الشفافية مبدأنا”، وأضافت: “نلتزم بإصدار تقارير دورية بشأن أداء الميزانية هذا العام”.

وكان خادم الحرمين قد وافق على إقرار ميزانية العام المالي 1438-1439 خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسته.

وتقدّر الإيرادات بمبلغ ٦٩٢ مليار ريال، بينما تقدّر المصروفات بمبلغ ٨٩٠ مليار ريال، وبعجزٍ متوقّع قيمته 198 مليار ريال.