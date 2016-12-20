المرور يوضح تفاصيل فيديو صدم 10 مركبات بالجسر المعلق.. والربيعان: السائق في حالة غير طبيعيّة

المواطن – محمد عامر

أوضحت الإدارة العامة للمرور تفاصيل مقطع فيديو ظهر فيه قائد مركبة من نوع تويوتا هايلكس يقوم بصدم المركبات التي تقف أمامه بشكل متعمدٍ، لفتح الطريق له عندما كان يسير على الجسر المعلق في مدينة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء.

وتفصيلاً ، قال المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان: إشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يظهر من خلالها قائد مركبة من نوع تويوتا هايلكس يقوم بصدم المركبات التي تقف أمامه بشكل متعمد، لفتح الطريق له عندما كان يسير على الجسر المعلق في مدينة الرياض، مساء هذا اليوم الثلاثاء.

وتعود تفاصيل ذلك إلى أنه سبق ذلك مروره من نقطة تفتيش تابعة لشعبة السير بمرور الرياض، عندما كان يقود بسرعة عالية، ولم يتوقف وكاد يدهس رجل المرور الواقف بالنقطة، وعند دخوله للجسر المعلق تفاجأ بأن الحركة المرورية متوقفة أمامه، حيث استمر بتهوره محاولاً الهرب بعد صدمه لعدة مركبات عمدًا، حتى توقف تمامًا بعد احتجاز مركبته ومن ثم القبض عليه من قبل المتضررين من الحادث بحضور أحد رجال المرور المتواجد في نفس الموقع، بعدما أوقف حركة المرور تمامًا أمامه، حتى لا يتمكن من الهرب، حيث تحفظ عليه مباشرة داخل الدورية الرسمية.

وأضاف: بعد التأكد منه اتضح أنه بالعقد الثاني من العمر، كما أنه في (حاله غير طبيعية)، ووجد معه قطعة صغيرة يشتبه أنها مادة (الحشيش المخدر) مع مجموعة من (ورق الشام)، ومازالت الإجراءات النظامية تتخذ في حقه والتي تضمن حقوق المتضررين الخاصة، وكذلك ماينطبق عليه من عقوبات جنائية ومرورية.

ولفت الربيعان إلى أنه جرى حجز مركبته بحجز المرور، كما تم نقل جميع المركبات المتضررة والتي تجاوز عددها ١٠ مركبات.

واختتم تصريحه بقوله: الإدارة العامة للمرور دائمًا ما تحذر من تجاوز الأنظمة المرورية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على من يتجاوز ذلك.