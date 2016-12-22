عاجل .. النص الكامل للبيان العام لـ “الميزانية السعودية”

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المواطن – الرياض

نشرت وزارة المالية بيانًا عن الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438-1439.

وقالت المالية في بيانها: “يسر وزارة المالية، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439/1438هـ، أن توضّح الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، وأبرز تطورات الاقتصاد الوطني”.

كما أضافت: “تأتي ميزانية هذا العام امتدادًا للجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في المضي قدمًا في تنفيذ رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020”.

وللاطّلاع على بنود الميزانية، هنا.