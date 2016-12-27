عاجل..بالصور.. إحباط تهريب 25 ألف كيس تنباك في #البطحاء

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المواطن – البطحاء

نجح رجال الجمارك بمنفذ البطحاء في إحباط محاولة تهريب كمية من مادة التنباك، بلغ عددها (25.382) كيس، كانت مخبأة ضمن حمولة إحدى الشاحنات في طريقها للعبور لإحدى الدول المجاورة.

وأوضح عبد الرحمن المحنا مدير عام جمرك البطحاء أنه، عند قدوم إحدى الشاحنة إلى الجمرك في طريقها للعبور لإحدى الدول المجاورة “ترانزيت” عن طريق المملكة، وعند قيام المراقب الجمركي بعملية الكشف والمعاينة عليها، عُثِر على كمية من التنباك بلغ عددها (25.382) كيس مخبأة داخل بطانيات ضمن حمولة الشاحنة، ولم يتم التصريح عنها، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

فيما أكد مدير عام جمرك البطحاء أن تهريب مادة التنباك لغرض التهرُّب من الرسوم الجمركية، منوهًا بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكل أنواعه.

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