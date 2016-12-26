عاجل بالفيديو.. النصر آخر جمال.. بثنائية هز الهلال

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المواطن ـمحمد سلام

حقق نادي النصر فوزا مستحقا على نادي الهلال بهدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد، ليصل العالمي إلى المباراة النهائية في انتظار الطرف الآخر الذي سيتحدد غدا في مباراة الاتحاد أمام الأهلي.

أحرز النصر أولى الأهداف في الدقيقة 25 عن طريق محمد السهلاوي من ركلة جزاء احتسبها الحكم تركي الخضير لتصبح النتيجة 1 ـ 0 لصالح العالمي.

بعدها وفي د 28 يحتسب تركي الخضير ركلة جزاء أخرى للنصر بعد إعاقة سلمان الفرج لأحمد الفريدي، ثم يتراجع الخضير عن احتساب ركلة الجزاء بعد مشورة مع الحكم المساعد في لقطة آثارت جدلا كبيرا داخل ملعب اللقاء.

في د 40 يُضيف النصر الهدف الثاني في شباك الهلال بعد قطع الكرة من سلمان الفرج ليتلقى مارين توماسوف تمريرة وينفرد بالمرمى ويسددها بيسراه قوية تسكن الشباك الهلالية لتصبح النتيجة 2 ـ 0 وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

مع بداية الشوط الثاني يُجري الهلال أولى تغييراته بنزول ناصر الشمراني بدلا من نيكولاس ميليسي، وينحصر اللعب في خط الوسط دون فرض أي فريق للأفضلية على الفريق الآخر، وفي د60 تمريرة طولية من اسامة هوساوي ينفرد ناصر الشمراني لكن يخرج حسين شيعان ببراعة ويلتقط الكرة، ثم يجري دياز ثاني التغييرات بنزول عبدالمجيد الرويلي بدلا من تيجو ألفيس.

د65 فرصة خطيرة نصراوية بعد عرضية من أحمد الفريدي لتجد خالد الغامدي داخل منطقة الجزاء يُسددها بيمينه بجوار القائم ويضيع ثالث الأهداف للعالمي، بعدها في د69 يُجري زوران أولى التغييرات بنزول نايف هزازي بدلا من محمد السهلاوي.

د70 فرصة خطيرة هلالية بعد هجمة مرتدة بقيادة سالم الدوسري يمررها إلى سلمان الفرج وينفرد المرمى النصراوي لكنه يسددها بغرابة أعلى المرمى، بعدها يدخل عبدالله مادو بدلا من إبراهيم غالب، وأحمد الفريدي يخرج بدلا من إيفان توميساك.

أخر دقائق المباراة مرت دون تغيير ليطلق الحكم تركي الخضير صافرته مُعلنا فوز النصر وتأهله للمباراة النهائية في بطولة كأس ولي العهد.

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