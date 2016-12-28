حكومة سعد الحريري تنال ثقة “النواب” اللبناني بأغلبية ساحقة

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المواطن – وكالات

يسابق رئيس الوزراء اللبناني المنتخب سعد الحريري الزمن لتعويض فترة الفراغ الوزاري والرئاسي التي عاشتها لبنان خلال الفترة الماضية بعد حصول حكومته على ثقة مجلس النواب اللبناني في جلسة اليوم.

ونالت حكومة الحريري الابن الثانية ، الثقة من مجلس النواب بـ87 صوتاً، من أصل 92 مقترعاً، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب وامتنع واحد عن التصويت.

ووعد رئيس الحكومة مجلس النواب بأنه سيأخذ بالجزء الأكبر من ملاحظات المجلس التي نقلوها أمس قائلاً: “سنأخذ بالجزء الأكبر من ملاحظات النواب وهواجسهم ” مقدماً وعوداً بتشريعات جديدة في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد كلف في وقت سابق سعد الحريري رئيس تيار المستقبل، بتشكيل الحكومة، ليضع بذلك حداً لحالة التجاذب السياسي التي ميزت العلاقة بينهما خلال السنوات الماضية.

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