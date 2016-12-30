عاجل دخول وقف إطلاق النار في #سوريا حيز التنفيذ الآن

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المواطن- الرياض

دخل وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس – الجمعة بالتوقيت المحلي في سوريا.

وأفاد مراسل “العربية” في أنقرة أن مصادر في المعارضة السورية أكدت، الخميس، التوقيع على اتفاق حول وقف إطلاق نار شامل في سوريا.

وأكد المستشار القانوني للجيش الحر وعضو وفد التفاوض، أسامة أبو زيد في مؤتمر صحافي في أنقرة، أن الاتفاق هو هدنة شاملة لجميع المناطق السورية، ولا يتضمن أي استثناءات، كما يشمل كل الفصائل المتواجدة على الأراضي السورية من دون استثناء، مبيناً أن اتفاق الهدنة لا يشمل وحدات الحماية الكردية وداعش، في حين أشارت تركيا إلى أن الاتفاق لا يشمل الفصائل المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.

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