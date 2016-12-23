#عاجل .. شاهد صور تفقد ولي العهد لسفينة جدة للتدريب

#عاجل .. شاهد صور تفقد ولي العهد لسفينة جدة للتدريب

2016/12/23
الساعة 12:24 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب5

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ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب1 ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب2 ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب3 ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب4 ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب6 ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب7 ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب8 ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب9 ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب11 ولي العهد يتفقد سفينة جدة للتدريب12


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