عاجل .. شرطة القصيم تنفي مقتل رجل أمن بطلق ناري

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

نفت شرطة القصيم ما تم تداوله عن مقتل رجل أمن تابع لقوة الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة، وقد تم استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان للمستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بالحادثة.