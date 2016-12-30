عاجل .. شرطة مكة تقبض على المحتالين بالصرّافات الآليّة في جدة

......

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

استطاعت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخصين من جنسية آسيوية، يعملون على الاحتيال بتركيب أجهزة إلكترونية على الصرّافات الآلية لسرقة معلومات بطائق العملاء.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أنه إلحاقًا للتصريح حيال ادعاء وقوع عدة حوادث (احتيال بنكي)، وذلك من خلال تركيب أجهزة إلكترونيه على أجهزة السحب الآلي من البنوك لسرقة معلومات بطاقات العملاء،وتم القبض على آسيويين. كما تم وضع خطة أمنية للتأكد مما إذا كان يوجود أشخاص آخرين حيث تلقت الجهات الأمنية حوادث مماثلة في محافظات أخرى، على ضوء تلك البلاغات تم تكوين فريق عمل أمني من إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، وتم وضع الخطط اللازمة والقيام بسلسلة من الإجراءات البحثية ومراقبة البنوك وعمل جولات ميدانية على مكائن الصرافات الآلية بغرض ضبط الجناة. وبفضل من الله وتوفيقه تم تحديد الاشتباه في ستة أشخاص من الجنسية الآسيوية، عثر بحوزتهم على قطع عبارة عن قارئ معلومات وشريط لاصق مطابقة لما عثر عليه سابقًا وتبين أنهم قدموا للملكه بتأشيرة زيارة تجاريّة، جرى إيقافهم وتسليمهم لمركز الشرطة المختص تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص.





الأكثر مشاهدة