المواطن – واس- الرياض
نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم ، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن شرائه لحصة في شركة (Utico) الإماراتية.
وأفاد مصدر مسؤول في الصندوق أن ما أشير إليه حيال قيام الصندوق بدخوله في اتفاقية ملزمة مع شركة (Utico) لا أساس له من الصحة.
#عاجل .. صندوق الاسثمارات العامة ينفي شراءه لحصة في (Utico) الإماراتية
#عاجل .. صندوق الاسثمارات العامة ينفي شراءه لحصة في (Utico) الإماراتية
2016/12/29الساعة 1:25 صباحًا
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – واس- الرياض
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