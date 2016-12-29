عاجل .. صندوق الاسثمارات العامة ينفي شراءه لحصة في (Utico) الإماراتية

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المواطن – واس- الرياض

نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم ، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن شرائه لحصة في شركة (Utico) الإماراتية.

وأفاد مصدر مسؤول في الصندوق أن ما أشير إليه حيال قيام الصندوق بدخوله في اتفاقية ملزمة مع شركة (Utico) لا أساس له من الصحة.

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