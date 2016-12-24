عاجل .. ضبط حدث مارس التفحيط بسيارة عائلية بالرياض

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المواطن – الرياض



أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه: “من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه أحدهم يقوم بقيادة مركبة عائلية يمارس بها التفحيط أمام دورية رسمية تابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مستهتراً بسلامته وسلامة الآخرين مجاهراً بمخالفته”.

وأضاف: “عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هوية قائد المركبة وأسفرت التحريات – بفضل من الله – عن ضبطه ( حدث سعودي ) وبمناقشته شفهياً أقر بممارسته التفحيط بحي الروضة شرق العاصمة الرياض بمركبة من نوع ( إينوفا ) تعود ملكيتها لوالدته وقيامه بالهرب بعد محاولة استيقافه” .

وتابع أنه تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، وإحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص .

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بالسادة أولياء الأمور بملاحظة أبنائهم حرصاً على سلامتهم كي لا يقع أبناؤهم تحت طائلة العقاب .