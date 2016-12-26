عاجل .. ضبط شابين تجولا بصحبة فتاة متبرجة في “كرايزلر”

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المواطن – الرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض شابين في العقد الثالث خرجا مع فتاة متبرجة في مركبة كرايزلر، بعد تداول قصتهما بمواقع التواصل.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه :

في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة , فقد ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغاً مفاده خروج فتاة متبرجة مع شابين يستقلان مركبة من نوع كرايزلر (حسبما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ).

وأضاف الميمان أنه بعد التثبت من صحة المعلومات الوارده في البلاغ ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن ضبط الشابان (سعوديي الجنسية / في العقد الثالث من العمر ) حيث أقرا بالخروج مع الفتاة.

وتابع أنه جرى إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لاكمال اللازم حسب الاختصاص .

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