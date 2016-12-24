عاجل .. قرعة الدور الـ 32 من كأس الملك .. الأهلي أمام الشعلة والاتحاد يواجه الطائي

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المواطن – واس

أُعلِنت مساء اليوم، السبت، قرعة منافسات الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث جنّبت القرعة الفرق القوية من مواجهة بعضها مباشرةً.

أوضحت القرعة أن حامل اللقب “الأهلي” سيبدأ مشواره في البطولة أمام الشعلة، وذلك على أرضه بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، فيما سيلعب الاتحاد خارج أرضه أمام الطائي في حائل، ويواجه الهلال على أرضه في الرياض القيصومة، ويستضيف النصر الفيحاء.

فيما سيلعب الشباب في دور الـ 32 خارج أرضه أمام وج، والحال نفسه ينطبق على التعاون حين يحل ضيفًا على النجوم.

أما قرعة الدور الـ 32 بشكلٍ كامل، فكانت:

الطائي – الاتحاد.

الأهلي – الشعلة.

النجوم – التعاون.

الهلال – القيصومة.

وج – الشباب.

الخليج – الوشم / العين.

الفتح – الوطني.

النصر – الفيحاء.

الصفاء – القادسية.

هجر – العروبة.

الفيصلي – الجيل.

العدالة – الباطن.

الرائد – الجبلين.

ضمك – الاتفاق.

النهضة – نجران.

أحد – الوحدة.