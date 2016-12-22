عاجل .. كيف ستنفق التعليم 200 مليار ريال في ميزانية 2017

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المواطن – الرياض

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في ميزانية السعودية للعام الجديد، حوالي 200 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب.

وبلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة بمبلغ (2.3) مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا بمناطق المملكة كافة، حيث سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير »، البالغة تكاليفه ( 9) مليارات ريال، من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (2.4) مليار ريال.

كما تم خلال العام المالي 1437 / 1438 استلام عدد (411) أربع مئة وأحد عشر مدرسة جديدة بمختلف المناطق. ويجري حاليًا تنفيذ (1,376) ألف وثلاث مئة وستة وسبعين مجمعًا ومدرسة. كما تم معالجة تعثر المشاريع الجاري تنفيذها.

كذلك سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات، بتكاليف تبلغ أكثر من 5 مليارات ريال. وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، خاصة بعد أن وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد على (207,000) مئتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم، بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.

كما تضمنت الميزانية اعتماد عددٍ من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني، بمبلغ يزيد على (6) مليارات ريال، لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 م.