عاجل .. لافروف: السعودية ستشارك في محادثات استانة

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المواطن – وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المملكة وقطر والأردن والعراق سوف تشارك في محادثات أستانة لبحث حل الأزمة السورية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الان في موسكو للاعلان عن تفاصيل وقف اطلاق النار في سوريا.

واعلن لافروف التزام بشار الاسد والمعارضة السورية بوقف اطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الخميس 30 ديسمبر الجاري.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو أن وقف إطلاق النار لن يشمل الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة “جماعات إرهابية” مثل تنظيمي داعش وجبهة النصرة.

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