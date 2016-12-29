المواطن – وكالات
وافقت الحكومة المصرية، مساء اليوم الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة التي تتسلم بموجبها السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
كما أحال مجلس الوزراء المصري، في جلسة عقدها اليوم الاتفاقية إلى مجلس النواب، للتصويت عليها.
#عاجل .. الحكومة المصرية تقر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة وتحيلها للبرلمان
#عاجل .. الحكومة المصرية تقر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة وتحيلها للبرلمان
2016/12/29الساعة 7:20 مساءً
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – وكالات
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