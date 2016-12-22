#عاجل.. مخصصات الإنفاق العسكري 191 مليار ريال في الميزانية السعودية

#عاجل.. مخصصات الإنفاق العسكري 191 مليار ريال في الميزانية السعودية

2016/12/22
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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الملك يرأس جلسة الوزراء لأقرار الميزانية

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المواطن – الرياض

تضمنت ميزانية المملكة 2017 مخصصات للعديد من القطاعات الهامة والحيوية، حيث تم تخصيص 191 مليار ريال للإنفاق العسكري.

بينما تم تخصيص 26,7 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة، فيما خُصص لقطاع الخدمات البلدية 47,9 مليار ريال.

 

 


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