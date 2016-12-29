عاجل .. مصادر “المواطن”: فصل 10 طالبات منهن “كاكا العربجية” من جامعة #الطائف

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المواطن – أحمد المسعود – الطائف

كشفت مصادر خاصة لـ”المواطن” أن جامعة الطائف أنهت تحقيقها على فصل 10 طالبات نهائيًّا، وإيقاف المنظومة الجامعية بحقهن عصر اليوم، بعد إثارتهن وتسببهن في مشاجرة جماعية وإصابات بفرع الجامعة بالفيصلية، أدت إلى تدخل سريع من الهلال الأحمر، مؤكدة أنه من بين الطالبات المفصولات “كاكا العربجية” قائدة إحدى الشلل.

وأوضح المصدر في حديثه لـ”المواطن” أنه لا يجوز إعادة الطالبات المفصولات من جامعة الطائف إلى أي جامعة أخرى في المملكة، بناءً على لوائح الوزارة، وإن تم دخولهن إلى جامعات أخرى فيتم إلغاء القيد مرة أخرى من تاريخ دخولهن للجامعة بأي منطقة أو محافظة بالمملكة، بسبب تجاوزهن للأخلاق العامة وعدم مبالاتهن للأسباب التأديبية.

و كانت جامعة الطائف للبنات قد شهدت، الأسبوع الماضي، مشاجرةً عنيفة تدخَّل فيها الهلال الأحمر السعودي، وذلك بعد نشوب شجار عنيف بينهن دام لمدة نصف ساعة أو أكثر، وتعمُّد الفتيات في مضاربتهن على الركل، وسحب الشعر، وتقطيعه بشكلٍ مفجعٍ جدًا، وتخديش الوجه، حيث أدّى ذلك إلى تدخُّل الإسعاف ودخوله الجامعة لإسعاف الفتيات اللاتي تعرّضن للضرب المبرّح فيما بينهن.

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