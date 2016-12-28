عاجل .. مصادر سعودية وخليجية: عمان تنضم للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

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المواطن- الرياض

قالت مصادر سعودية وخليجية لوكالة ( رويترز ) إن سلطنة عمان أبلغت المملكة اليوم الأربعاء بانضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع قد أعلن عن إنشائه في ديسمبر كانون الأول الماضي.

و كان الأمير محمد بن سلمان أعلن عن إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب وانضمت إليه أكثر من أربعين دولة إسلامية.

وقالت المصادر إن ولي ولي العهد تلقى اليوم رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد.

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