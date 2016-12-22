عاجل .. مقتحم حافلة الطالبات وطاعن المعلمة في قبضة الشرطة

......

المواطن – الرياض

ضبطت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض أحد الأشخاص – حدث و سعودي الجنسية – دخل اليوم الخميس حافلة مخصصة لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه حال توجه المعلمة المناوبة للحافله لمحاولة إخراجه قام الجاني بطعنها في يدها، ثم فر إلى جهة غير معلومة، موضحا أنه تم نقل المعلمة المصابة على الفور لتلقي العلاج اللازم.

وتابع الميمان أنه بالنظر غلى أهمية البلاغ، صدرت التوجيهات بسرعة تحديد هويته و ضبطه، لتتمكن فرق دوريات الأمن من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات، وتسليمه لمركز الشرطة المختص.

وأردف: “بمناقشته أقر بما نٌسب إليه بداعي الاستهتار، وجرى إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.