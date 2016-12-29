عاجل .. موافقة المعارضة السورية وبشار على الهدنة

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المواطن – وكالات

أعلنت روسيا موافقة المعارضة السورية وبشار الأسد على وقف إطلاق النار والدخول في جولة جديدة من المفاوضات.

وقالت روسيا اليوم، نقلاً عن وكالة الأنباء السورية التابعة لبشار ، إن قوات الأسد أعلنت التزامها بوقف القتال الليلة.

وبحسب بيان لقيادة قوات جيش بشار : ” يستثنى من قرار وقف إطلاق النار تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” المصنفان إرهابيين، والمجموعات المرتبطة بهما.

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار يأتي بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سوريا.

وكانت روسيا وتركيا قد أعلنتا أمس التوصل إلى اتفاق لتوسيع الهدنة في حلب لتشمل كل الأراضي السورية مع استمرار القتال ضد التنظيمات الإرهابية.

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