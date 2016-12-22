عاجل .. هنا آلية الاشتراك في حساب المواطن وموعد التسجيل

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المواطن – الرياض

من بين البرامج التي أقرتها الميزانية السعودية الجديدة إعادة النظر في الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.

وأوصت الميزانية بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء، وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام المقبلة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية في المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

ولضمان وصول الدعم للفئات المستحقة أعلنت الحكومة عن استحداث حساب المواطن، وهو آلية جديدة يتم من خلالها تقديم الدعم النقدي للمواطن، ليتمكن من تعويض جزء من ارتفاع الأسعار الناتج عن رفع الدعم التدريجيّ.

وسيتم إنشاء حساب لكل مواطن تحت اسم حساب المواطن. عبر إيداع مبلغ ماليّ كل شهر في حساب المواطن، بهدف وصول الدعم لمن يستحقه. كما سيتم تسجيل المواطنين بالحساب الموحد ابتداءً من مطلع فبراير المقبل.

حساب المواطن سوف يكون أداة رئيسية، لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها. حيث سيقوم رب الأسرة بتعبئة نموذج الاشتراك في حساب المواطن، المعد لذلك على البوابة الإلكترونية. بينما سوف يتم تقدير البدل في حساب المواطن بناءً على مؤشرات الاستهلاك الرشيد، بمعنى أنه كلما انخفض استهلاك المواطن زاد رصيده النقدي.