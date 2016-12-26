عاجل.. هنا الأسعار الجديدة للتأمين على المركبات

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المواطن – الرياض

أصدرت مؤسسة النقد تسعيرة محدثة للتأمين على المركبات، حيث يتم تطبيق المرحلة الأولى منها في منتصف عام 2017.

وقالت المؤسسة، في بيانٍ لها، عبر موقعها الإلكتروني، قبل قليل: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات، بتاريخ 27/3/1438هـ الموافق 26/12/2016م، تتضمَّن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبّقًا على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدّمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات”.

وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنةٍ واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات، وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضًا “خصم عدم وجود مطالبات” على تأمين المركبات الشامل للأفراد.

كما تضمَّنت التعليمات إمكانية أن تقدِّم شركة التأمين خصمًا إضافيًا تقديرًا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يُقدَّم هذا الخصم إلّا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدّمة.

وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فورًا لاستيفاء المتطلّبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات، وبحدٍ أقصى في تاريخ 4 / 7 / 1438هـ الموافق 1 / 4 / 2017م.

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