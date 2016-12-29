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المواطن – وكالات

يترقب الجميع الساعات المقبلة التي تفصلنا عن نقطة الصفر التي تم تحديدها لوقف اطلاق النار في سوريا اعتبارا من منتصف ليل الخميس 30 ديسمبر الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، تم التوصل إليه بموجب 3 وثائق.

وبحسب “سكاي نيوز”، فإن الوثيقة الأولى تنص على “اتفاق وقف إطلاق النار في أراضي الجمهورية العربية السورية بين نظار بشار والمعارضة المسلحة”، وتختص الوثيقة الثانية بإجراءات مراقبة وقف إطلاق النار، تتولاها روسيا وتركيا، أما الوثيقة الثالثة فتعلن الاستعداد لبدء محادثات سلام في سوريا. وكان بوتن أعلن، الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة بشار وفصائل المعارضة المسلحة، بضمانة روسية وتركية. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن امكانية انضمام عدد من الدول للمحادثات حول الأزمة في سوريا من بينها السعودية ومصر وقطر وأمريكا وغيرها من الدول.

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