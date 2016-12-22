تفاصيل وثيقة #برنامج_تحقيق_التوازن_المالي

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المواطن- الرياض

وافق مجلس الوزراء اليوم على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 ضمن الميزانية السعودية للعام المالي 1438-1439.

وبرنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 م، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة الوضع المالي، وتقويته، واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية ومعايير اعتمادها.

ومن أبرز مكونات هذا البرنامج هو رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاع الصناعي.

وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030 ، هنا