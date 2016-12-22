عاجل.. وزير المالية: الناتج المحلي هذا العام 2.581 مليار ريال بارتفاع 1.40%

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المواطن – الرياض

قال وزير المالية محمد الجدعان: “من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437 / 1438هـ، 2016م، 2.581 مليار ريال بارتفاعٍ بنسبة 1.40%، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.37%، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51%، والقطاع الخاص بنسبة 0.11%”.

كما أضاف أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وتابع أن السياسة المالية للمملكة تهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحوّل الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة.