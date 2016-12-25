عاجل.. وفاة وأربع إصابات بحادث تصادم وانقلاب في جدة

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المواطن-عبد الله النخالي-جدة

توفي شخص وأصيب أربعة في حادث تصادم في منطقة الخمرة في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم، الأحد، في تمام الساعة 49 :11، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة الخُمرة، جنوب المحافظة، ونتج عنه 5 إصابات.

وأضاف أنه فور تلقّي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997، هرعت (3) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدّمة، بإشراف القائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، حيث تبيَّن وجود (4) إصابات، وحالة وفاة.

وقال أبو زيد:”قُدِّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمحافظة جدة”.