عاجل.. 13 إصابة واختناق بحريق ثانوية الحديثة للبنات في القريات

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المواطن-متعب النماصي-القريات

تعرَّض عدد من طالبات ثانوية الحديثة، التابعة لمحافظة القريات، لحروقٍ كيميائية، بالإضافة للاختناق، وذلك نتيجة تفاعل مواد كيميائية داخل معمل المدرسة صباح اليوم، الأحد، الموافق 26 / 3 / 1438 هـ.

وكشف المتحدّث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الجوف لـ”المواطن” تفاصيل البلاغ الذي وُرِد من مواطن على غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف، على الرقم 997، وذلك في تمام الساعة 09:40، عن تعرُّض طالبات بثانوية الحديثة لإصابات متفاوتة، وعددهن مجهول.

وأضاف أنه تم ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية، حيث وصلت أولها في تمام الساعة 09:44، وتبيَّن لها وجود 13 حالة ما بين متوسطة وبسيطة تعرَّضن فيها للاختناق، والهلع، وحروقٍ متفرقة بالوجه واليدين، حيث تم فرز الحالات ونقلها -حسب أولوية النقل والرعاية- إلى طوارئ مستشفى الحديثة العام وطوارئ مستشفى القريات العام، فيما نُقِلت ست حالات عن طريق فرق الهيئة، بينما نُقِلت سبع حالات عن طريق وزارة الصحة.