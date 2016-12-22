عاجل .. 198مليار ريال عجزاً متوقعاً في الميزانية السعودية

المواطن – الرياض
تضمنت ميزانية السعودية 2017 عجزا متوقعا مقداره 198 مليار ريال.
وقدرت الميزانية الإيرادات بمبلغ ٦٩٢ مليار ريال ( ست مئة واثنتين وتسعين مليار ريال ) فيما قدرت المصروفات بمبلغ ٨٩٠ مليار ريال ( ثمان مئة وتسعين مليار ريال)
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المواطن – الرياض
تضمنت ميزانية السعودية 2017 عجزا متوقعا مقداره 198 مليار ريال.
وقدرت الميزانية الإيرادات بمبلغ ٦٩٢ مليار ريال ( ست مئة واثنتين وتسعين مليار ريال ) فيما قدرت المصروفات بمبلغ ٨٩٠ مليار ريال ( ثمان مئة وتسعين مليار ريال)
المواطن – الرياض ارتفعت إيرادات المملكة 3% عن