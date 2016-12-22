#عاجل.. 5 محاور لاستراتيجية الدين العام في الميزانية السعودية

#عاجل.. 5 محاور لاستراتيجية الدين العام في الميزانية السعودية

2016/12/22
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

بحسب الميزانية العامة للدولة، التي تم إقرارها اليوم، ترتكز استراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة على المرتكزات التالية:

1- سقف مستوى الدين العام نسبته (30%) من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2020م، في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.
2 – اقتراض أو إصدار دين عام بشكلٍ سنوي خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك بحسب الحاجة إلى الاقتراض، وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.
3- النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة، والأدوات التمويلية المختلفة، وتنويع مصادر التمويل.
4- تنويع أدوات الدين المصدّرة، وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.
5- تنويع العملات المصدّر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.


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