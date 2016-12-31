عادل عزت رئيساً لاتحاد الكرة وهذه سيرته الذاتية

المواطن – الرياض

أخيرا طويت صفحة انتخابات اتحاد الكرة في المملكة بفوز المرشح عادل عزت برئاسة الاتحاد، بعد منافسة حامية من المرشح سلمان المالك.

وتنافس كل من عادل عزت وسلمان المالك وخالد بن معمر ونجيب أبو عظمة على رئاسة اتحاد القدم خلفا للرئيس الحالي أحمد عيد الذي انتهت ولايته رسميا بنهاية ديسمبر 2016.

وكانت لجنة الانتخابات قد احتكمت إلى 3 جولات لتحسم السباق الرباعي بين المرشحين، فيما بلغت أصوات أعضاء الجمعية 42 صوتا بعد حجب اللجنة الأولمبية أصواتها الخمسة.

الانتخابات بالأرقام

وفي الجولة الأولى حصل عادل عزت على 15 صوتا، وخالد المعمر على 14 صوتا، فيما نال سلمان المالك 12 صوتا، وكسب نجيب أبو عظمة صوت واحد فقط وهو ما جعله يغادر السباق.

في الجولة الانتخابية الثانية، كسب عزت 20 صوتا، وسلمان المالك 12 صوتا، وخالد بن معمر 10 أصوات، وبذلك غادر الأخير السباق الرئاسي.

جولة الحسم

أما في الجولة الثالثة، حسم عزت فوزه بالانتخابات بـ25 صوتا أما منافسه الرئاسي المالك فقد خسر السباق إثر نيله 17 صوتا فقط، ليصبح عزت رئيسا لاتحاد كرة القدم لـ4 سنوات مقبلة.

عادل عزت في سطور

وعادل عزت هو كاتب رياضي ولاعب سابق في فريق النادي الأهلي والمدير العام التنفيذي السابق لشركة عبد اللطيف جميل.

و كان عادل عزت قد صرح قبيل الانتخابات بأسابيع أن ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم يهدف إلى ارتقاء كرة القدم السعودية للمنافسة والريادة على المستوي القاري والمستوي العالمي وهى رؤية 2020 وأضاف عزت أنه خطته سيتم تنفيذها خلال 12 شهر عن طريق 30 برنامج قام بوضعهم لبناء كرة القدم السعودية.

خبرة مالية وكروية

ويتمتع عادل عزت، بخبرة كبيرة على الصعيد المالي، من خلال تجربته وعمله في المجال التسويقي والإداري.

اكتسب عزت خبرة تصل إلى قرابة الـ20 عامًا في مجال إدارة الأعمال والتسويق داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توليه منصب المدير العام التنفيذي لدوري عبداللطيف جميل.

وحصل “عزت” على عدة شهادات أبرزها دكتوراة في التسويق من جامعة باريس، ودرجة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالعزيز.

وتقدم عزت باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الورق السعودية منتصف الشهر الجاري، تمهيدًا لترشحه لرئاسة الاتحاد.

وكان عادل قد أعلن عن مبادرة تكلفه بالتيفو الخاص بمباراة المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، التي اقيمت يوم 6 أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

محور برنامجه

من أبرز تعليقات عادل عزت حول ترشحه لرئاسة الاتحاد: “أستند إلى جدار قوي من الإنجازات في المجال الرياضي وأحمل أجندة عامرة بالأفكار والاقتراحات كفيلة أن تعيد الكرة السعودية إلى وضعها الطبيعي وهو ما سيعيد البسمة إلى جماهير”.

وقال إن محور برنامجه يتضمن تحول الكرة في المملكة إلى لعبة الأجيال في المستقبل عبر خطة تنفيذية خلال 12 شهرًا، لرفع الاتحاد السعودي وإعادة المنتخبات إلى عهدها السابق ضمن 30 مبادرة كاملة.