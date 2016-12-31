عادل عزت في نقاط.. وعود “ذهبية” ورؤية مختلفة

المواطن – الرياض

منافسة شرسة شهدها الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، السبت، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، انتهت بفوز عادل عزت برئاسة الاتحاد.

دخل عادل عزت، وسلمان المالك، وخالد بن معمر، ونجيب أبو عظمة في منافسةٍ للفوز، خلفًا للرئيس أحمد عيد الذي انتهت ولايته رسميًا اليوم، السبت، آخر أيام ديسمبر من العام 2016، حيث شهدت الانتخابات 3 جولات للحسم.

منافسة الـ 3 جولات:

بلغت أصوات أعضاء الجمعية 42 صوتًا بعد حجب اللجنة الأوليمبية السعودية أصواتها الخمسة، حيث حصل عادل عزت على 15 صوتًا، وخالد المعمر على 14 صوتًا، فيما نال سلمان المالك 12 صوتًا، وكسب نجيب أبو عظمة صوتًا واحدًا فقط، وهو ما جعله يغادر السباق، وذلك خلال الجولة الأولى.

أما في الجولة الانتخابية الثانية، فقد حصد عزت 20 صوتًا، وسلمان المالك 12 صوتًا، وخالد بن معمر 10 أصوات، وبذلك غادر الأخير السباق الرئاسي لتكون الجولة الثالثة هي الختامية بفوز عزت بـ 25 صوتًا، أما المالك فقد خسر بعد حصوله على 17 صوتًا فقط، ليكون عزت الفائز لمدة 4 سنوات، ومعه مجلسه الإداري المكوّن من: حمد الصنيع، ونزيه النصر، وعبد الإله مؤمنة، وطلال آل الشيخ.

وأيضًا تم انتخاب خالد المقرن، وعبد الله البرقان، ومريح المريح، ومحمد الزهراني، وموسى الزياد ضمن المجلس الإداري بالتصويت.

عزت: “سأنقل الكرة إلى عصرٍ ذهبي جديد”

وعقب فوزه، قال عادل عزت في تصريحاتٍ إعلامية: “أشكر حكومة سيدي خادم الحرمين على الدعم اللا متناهي للرياضة والشباب، أيضًا، كل الشكر للأمير عبد الله بن مساعد على جهوده الجبارة لنقل الرياضة إلى عصرٍ ذهبي جديد”.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي الجديد: “شكرًا لأحمد عيد وأعضاء إدارته على الجهد الجبار الذي قاموا به، وشكرًا لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، وإن شاء الله أكون أحسن مما تظنون، وبإذن الله ننقل كرتنا إلى عصرٍ ذهبي جديد”.

من هو عادل عزت؟

مارس عادل عزت الإعلام الرياضي ككاتبٍ رياضي، ثم أصبح عضو شرف في الأهلي السعودي على مدي عقد من الزمان، ثم اتجه بعد ذلك في المجال الخاص الرياضي والاستثمار في شركة عبد اللطيف جميل منذ 10 سنوات وقبلها كذلك، وفي الفترة الماضية، أعلن عزت عن ترشّحه رسميًا للانتخابات.

أبرز تصريحات عزت:

وفي تصريحاتٍ سابقة لعادل عزت، أكد أنه، في هذه الفترة، تحتاج الكرة السعودية إلي فكرٍ جديد ومختلف، وإلى روح الشباب، ومساندة الفكر والقيادة الشابة الجديدة.

أبرز ما في سيرته الذاتية:

شغل عزت المنصب التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل، كما أنه يحاضر في جامعة الملك عبد العزيز في جدة بقسم الإدارة الرياضية، ويحمل شهادة الدكتوراه في التسويق.