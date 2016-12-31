عبدالله بن مساعد يشيد بالاتحاد ويوجه رسالة لرئيس النادي

المواطن – الرياض

أشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بأداء وإنجازات نادي الاتحاد.

ووجّه بن مساعد رسالة لرئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حاتم باعشن وجماهير النادي قائلاً: “خفوا علينا لا نصير كلنا اتحادية”.

وأضاف: “الاتحاد شرف الكرة السعودية وقدم مستوى مميزاً أمام اتليتكو مدريد في المباراة”.

وأضاف بن مساعد، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الاتحادي: “الجميع متعاطف مع الاتحاد حتى جماهير الخصم لما يحصل بين اللاعبين والجماهير من محبة واصرار للنجاح وفي هذه السنة يقدم الاتحاد موسماً استثنائياً على الرغم من مشاكله المالية والإدارية في السنوات الماضية”.