إبراهيم الفاهمي لـ”المواطن“: آل درهم جعل محايل تنافس أجمل مدن المملكة

المواطن – حسان الصالحي – محايل

أوضح رئيس المجلس البلدي بمحايل، إبراهيم الفاهمي ، أنّ رئيس بلدية محايل عسير السابق، حمد آل درهم جعل محايل تنافس مدن ومحافظات المملكة، مشيرًا إلى أنّ إنجازاته يشهد لها القاصي والداني.

وقال الفاهمي “ لـ ”المواطن“ إن المجلس البلدي عقد جلسته الرابعة عشرة أمس الأول، واستهل رئيس وأعضاء المجلس جلستهم، بتقديم الشكر والتقدير لرئيس البلدية السابق حمد آل درهم الذي تم نقله مؤخرًا لإمارة منطقة عسير، مشيدًا بما قدمه من إنجازات وأعمال يشهد لها القاصي والداني، موضحًا أن محايل أصبحت في عهده تنافس أجمل المحافظات والمدن على مستوى مملكتنا الحبيبة، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد.

عقب ذلك، رحّب الفاهمي وزملاؤه برئيس البلدية الجديد المكلف، المهندس علي الشهري، سائلاً المولى له العون والتوفيق، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.