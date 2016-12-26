عقاريون: أسعار الأراضي والعقارات بمكة والمدينة تتراجع 50%

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المواطن – مكة المكرمة

قال عبدالله جودالله الربيعي صاحب شركات مقاولات متخصصة في بناء الفنادق والفلل السكنية إنه في الفترة الماضية كان المواطن الذي يملك مليون ريال لا يستطيع الحصول على أرض أو شقة سكنية بهذا المبلغ في المواقع التي تقع داخل حدود الحرم المكي، ولكن في الوقت الحالي يستطيع هذا المواطن الحصول على أرض مناسبة أو شقة سكنية مناسبة في منطقة الشرائع، وداخل حدود الحرم.

من جهته بيّن عضو لجنة التثمين في الغرفة التجارية محسن السروري أنه توجد مخططات سكنية مثل المحمدية، والهدى، وغيرها سعر المتر بها يتجاوز 2500 ريال، ما يعني أن قطعة أرض سكنية مساحتها 600 متر مربع، سيتجاوز سعرها المليون ونصف المليون ريال.

ونوه بأن مخططات الشرائع النوارية وداخل حدود الحرم يستطيع المواطن الحصول على أرض أو شقة سكنية مناسبة بها، وبأسعار أقل من السنوات الماضية وذلك بعد التراجع الذي شهدته أسعار الأراضي، الذي وصل إلى 50%، وفقاً لـ”عكاظ”.

وفي المدينة أكد عقاريون أن مبلغ المليون ريال يمكن صاحبه من الاستثمار بشراء خمسة أمتار في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، أو الحصول على قطعة أرض في بقية مناطق المدينة وأحيائها الراقية بسعر 600 ريال للمتر .

ووصفوا أسعار الأراضي في المنطقة المركزية بالمبالغ فيها، خصوصاً في الجهة الشمالية من الحرم النبوي، إذ لا يزال سعر المتر يراوح بين 150 – 200 ألف ريال، وهو السعر نفسه في العام الماضي 2015.

فيما سجلت وزارة العدل آخر قطعة أرض بيعت في المنطقة المركزية في شهر محرم 1437 بسعر 180 ألف ريال للمتر.

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