عقوبة قاسية على ادواردو بعد تلفظه على حكم لقاء الباطن

......

المواطن – الرياض

أوقفت لجنة الانضباط لاعب فريق الهلال، ادواردو 4مباريات، كما غرمته مبلغ 20 ألف ريال لتلفظه على حكم لقاء الباطن.

كما أصدرت لجنة الانضباط عدة عقوبات أخرى منها، غرامة 10 آلاف ريال على رئيس الأهلي أحمد المرزوقي بعد نزوله مضمار المباراة رغم عدم وجود اسمه في لقاء الاتفاق.

وأيضا غرمت اللجنة كلاً من الاتحاديين، الشرفي عبد الله شرف، ورئيس المركز الإعلامي عادل عصام الدين، مبلغ 10 آلاف ريال، بسبب دخولهما أرض الملعب وعدم وجود اسميهما في لقاء الفتح.