علي العلياني بعد الاعتداء على منزله وسيارته : أنا وعائلتي خارج المملكة حالياً ونحن بخير

المواطن – جدة

تعرض منزل الزميل الإعلامي السعودي علي العلياني في الرياض للتهشيم والتكسير، كما تم صدم سيارته أمام المنزل من قبل مجهولين، في وقت باشرت الأجهزة الأمنية المعنية التحقيق في الحادثة التي يرجح أنها جنائية.

وقال الزميل العلياني في تصريح لصحيفة عكاظ : أنا وعائلتي خارج المملكة حاليا ونحن بخير.

وأضاف: في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحن بخير، وما حدث لمنزلي وسيارتي من أضرار واعتداء لدى الجهات المختصة لملاحقة المعتدين ومعرفة أسباب ذلك.

وزاد: نثق بالعدالة من القيادة قبل غيرها لأن هناك على ما يبدو استهداف شخصي، وشخصياً لا أريد مجد شخصي في فترة لا يحتاج فيها الوطن لمثل تلك التفاصيل بل يحتاج اللحمة الوطنية.