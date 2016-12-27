عمر السومة يوجه رسالة لجماهير الأهلي!

عمر السومة يوجه رسالة لجماهير الأهلي!

2016/12/27
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن ـ محمد سلام

وجّه نجم خط هجوم النادي الأهلي، عمر السومة، رسالة إلى جماهير فريقه طالبهم فيها بدعم ومساندة اللاعبين في المباريات المقبلة، بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد 3 ـ 2 في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وقال السومة عقب نهاية اللقاء: “لم نظهر في الشوط الأول وقدمنا شوطًا واحدًا فقط، وأشكر زملائي على الشوط المميز اللي قدمناه، ونعتذر لجماهيرنا وهذا حال كرة القدم”.

وتابع: “نتمنى من الجماهير دعمهم ومساندتهم في القسم الثاني من الموسم، ومازالت هناك ثلاث بطولات في متناول اليد نقدر نحققها جميعها، وطموحنا كبير وقادرون على التميز”.


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