عمر السومة يوجه رسالة لجماهير الأهلي!

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المواطن ـ محمد سلام

وجّه نجم خط هجوم النادي الأهلي، عمر السومة، رسالة إلى جماهير فريقه طالبهم فيها بدعم ومساندة اللاعبين في المباريات المقبلة، بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد 3 ـ 2 في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وقال السومة عقب نهاية اللقاء: “لم نظهر في الشوط الأول وقدمنا شوطًا واحدًا فقط، وأشكر زملائي على الشوط المميز اللي قدمناه، ونعتذر لجماهيرنا وهذا حال كرة القدم”.

وتابع: “نتمنى من الجماهير دعمهم ومساندتهم في القسم الثاني من الموسم، ومازالت هناك ثلاث بطولات في متناول اليد نقدر نحققها جميعها، وطموحنا كبير وقادرون على التميز”.

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