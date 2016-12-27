عواصف جليديّة وطقس شتويّ قارس يجتاح أمريكا

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المواطن – وكالات

ذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية أمس الإثنين، أن درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون الصفر وغطت الثلوج الطرق بالسهول الشمالية في الولايات المتحدة، مما دفع ولايتي نورث داكوتا وساوث داكوتا إلى إغلاق الطرق الرئيسية وتحذير السكان من الخروج من منازلهم بسبب عاصفة شتوية اجتاحت مناطق واسعة من الغرب الأوسط.

وقالت الهيئة: إنه من المرجح هطول أمطار تصل إلى حد التجمد في مناطق بالسهول الشمالية والغرب الأوسط، وأن تتراوح درجات الحرارة بين أربع درجات مئوية وتسع درجات تحت الصفر في منطقة تمتد من وادي المسيسبي وحتى البحيرات العظمى.

وأوضحت الهيئة أنه “من المتوقع استمرار العاصفة الشتوية في مسارها شمال شرق البلاد ووصولها إلى كيبيك بحلول يوم غد الثلاثاء”، ومن المتوقع سقوط أمطار وعواصف رعدية في الجنوب قبل عاصفة باردة تمر بشرق ولاية تكساس وتنيسي وأوهايو وبالمنطقة الشمالية الشرقية.

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