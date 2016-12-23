عيوب في الكاميرا تثير غضب مستخدمي آيفون 7 بلس

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المواطن – نت

اشتكى عدد من مستخدمى هاتف أبل الجديد آيفون 7 بلس من مشكلة جديدة تواجههم مع كاميرا الهاتف، إذ يظهر للمستخدمين شاشات فارغة عند فتح تطبيق الكاميرا، وفي البعض الهواتف، الكاميرا تظهر صبغة خضراء بسيطة على صورهم، وأحد المستخدمين قال: إن تطبيق الكاميرا يغلق تلقائيًّا بعد تحذيرات كاذبة بارتفاع درجة الحرارة.

وعلى الرغم من أن أبل لم تعترف رسميًّا بأن هناك مشكلة متعلقة بكاميرا هاتف آيفون 7 بلس، إلا أن بعض المستخدمين على موقع “رديت” قالوا: إن الشركة تقدم خدمات الإصلاح واستبدال أجهزة iPhone 7 بلس المتضررة.

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية كان هناك عدة شكاوى من هواتف أبل آيفون، أبرزها من مستخدم في جنوب غرب الصين بعدما انفجر هاتف آيفون 7 واشتعلت فيه النيران، بالإضافة إلى انفجار نسخ من آيفون 6s في الصين أيضًا، وهو الأمر الذي جعل السلطات الصينية تطالب أبل بالتحقيق في شكاوى المستخدمين بشكل جديّ.