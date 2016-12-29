غرفة بيشة تدعو رجال الأعمال للتفاعل مع حملة إغاثة الشعب السوري

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المواطن – نواف آل مثاعي – بيشة

دعا رئيس غرفة بيشة علي الصعيري باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة كافة رجال الأعمال والشركات والمؤسسات للتفاعل مع الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوري الشقيق التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.

وناشد الصعيري رجال الأعمال بالمبادرة بالتبرع للشعب السوري الشقيق ابتغاء للأجر وتجسيداً لتعليمات ديننا الحنيف وتحقيقاً لدور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي في المشاركة الفاعلة والتجاوب مع مختلف المبادرات الإنسانية التي تطلقها القيادة الرشيدة.

وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقاً من قيم الإنسانية ومبادئ المسؤولية الاجتماعية والدور الرائد للقطاع الخاص السعودي وشراكته الوثيقة مع الدولة أيدها الله لتنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية والاقتصادية والخيرية.

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