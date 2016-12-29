غضب جماهير الهلال يشتعل بسبب سلمان الفرج

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المواطن ـمحمد سلام

أبدت جماهير نادي الهلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضبها الشديد بعد الأنباء المؤكدة، التي ذكرت أن لاعب الفريق سلمان الفرج سيتم إيقافه من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف ريال، بسبب تلفظه على الحكم تركي الخضير.

وكانت مصادر مُطلعة قد أشارت إلى أن الحكم الدولي تركي الخضير دوّن في تقريره، الذي رفعه للجنة الحكام “تلفظ” لاعب وسط الهلال سلمان الفرج بعد نهاية المباراة أمام النصر، يوم الإثنين الماضي، في نصف نهائي كأس ولي العهد والتي خسرها الهلال بنتيجة ٢-صفر.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط خلال الساعات المقبلة قرارًا رسميًا يقضي بوقف الفرج أربع مباريات وغرامة مالية ٢٠ ألف ريال، وسبق للجنة الانضباط وأن أوقفت لاعب وسط الهلال البرازيلي كارلوس أدواردو أربع مباريات مع غرامة مالية ٢٠ ألف ريال، بسبب تقرير حكم مباراة الباطن.

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