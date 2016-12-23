“غلف” نفسك للتخلص من الإرهاق

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المواطن – وكالات

طريقة غريبة ينفذها اليابانيون، لإراحة أنفسهم من الإرهاق، وهي تتمثل في لف أجسامهم بقطع قماش كبيرة، تحولهم إلى ما يشبه كتلا مغلفة.

ونقل موقع “أوديتي سنترال”، الطريقة التي تعرف محليًّا بعبارة “أوتانا ماكي”، تساعد من يخضع لها على التقليل من صلابة العضلات، حيث يضطر اليابانيون، بحكم عملهم لساعات طويلة، واضطرارهم لملازمة المقاعد، إلى البحث عن وسيلة يتجنبون بها آلام الظهر والتخلص من التعب.

وأوضح ممارسو علاج “التغليف” أن الخضوع للتقنية الغريبة، يجعل عضلات الجسم أكثر ليونة، وذلك بفضل كسرها لرتابة الجلوس بهيئة معينة طيلة أوقات العمل.