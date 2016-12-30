فتح التوظيف الموسمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح تسجيل طلبات التوظيف الموسمي، لموسم رمضان والحج 1438هـ، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- ألّا يقل عمر المتقدِّم عن 20 سنة.

3- أن يكون مناسبًا للعمل بالمسجد النبوي من حيث الخلق والمظهر.

4- أن يكون المؤهِّل الأدنى: الشهادة المتوسطة لكل الإدارات، والشهادة الثانوية لإدارة الهيئة.

5- أن يكون متفرغًا للعمل تمامًا، ولا يوجد لديه عمل آخر.

6- اجتياز المقابلة الشخصية في لجنة التوظيف الموسمي.

7- أن يقبل المتقدِّم العمل في أي وردية يتم توجيهه إليها من قبل الإدارة المقبول فيها.

8- أن تكون جميع البيانات المُدخَلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر المتقدِّم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

كما أوضحت الوكالة أنه يُشترَط للقبول في العمل استكمال الطلبات المذكورة أعلاه، وفي حال الترشُّح للعمل، يُشترَط حضور الدورات التدريبية التي تُعقَد للمقبولين.

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