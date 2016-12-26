فتح القبول ببرنامج دبلوم العلاج الطبيعي بكلية الأمير سلطان للعلوم الصحية

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم العالي الإكلينيكي في العلاج الطبيعي “تخصص الجهاز العضلي الهيكلي”، الذي يأهل خريجي هذا البرنامج للترقية لمرتبة أخصائي أول “مماثلاً لبرامج الماجستير”، كما يؤهل هذا البرنامج أخصائيي العلاج الطبيعي ليصبحوا مدربين إكلينيكيين، وذلك لبناء الجيل القادم من أخصائيي العلاج الطبيعي المتخصصين في تأهيل إصابات الجهاز العضلي الهيكلي.

– مدة البرنامج: هي سنتان كاملتان (24 شهرًا)، تقسم مدة البرنامج إلى أربع مراحل، مدة كل مرحلة ستة أشهر، تمثل الممارسة الإكلينيكية أكثر من 85% من خطة البرنامج الدراسية.

– الشهادة: عند إتمام متطلبات البرنامج بنجاح، تمنح كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية الخريجين شهادة “دبلوم عالي إكلينيكي في العلاج الطبيعي (تخصص الجهاز العضلي الهيكلي)”، وتؤهل هذه الشهادة الخريجين للترقية لمرتبة أخصائي أول بعد سنتين من التخرج.

– متطلبات القبول:

1- أن يحمل شهادة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من برنامج معترف به للعلاج الطبيعي بمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد).

2- أن تكون لديه سنتين على الأقل من الخبرة الإكلينيكية بعد التخرج.

3- أن يحمل ترخيص ممارسة العلاج الطبيعي من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4- أن يحصل في اختبار اتقان اللغة الإنجليزية على درجة لا تقل عن 69 في اختبار TOEFL iBT، أو 523 في اختبار TOEFL PBT ، أو 193 في اختبار TOEFL CBT ، أو 5.5 في اختبار IELTS .

– متطلبات التسجيل:

1- نسخة من السجل الأكاديمي لشهادة العلاج الطبيعي.

2- شهادة خبرة من الجهات التي عمل بها كأخصائي علاج طبيعي.

3- نسخة من ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4- نتيجة اختبار اتقان اللغة الإنجليزية سارية.

5- السيرة الذاتية.

6- خطاب يشرح فيه سبب رغبته في الالتحاق بالبرنامج.

7 اجتياز اختبار القبول/ أو المقابلة الشخصية المعد من قِبل وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي.

8- خطابا توصية أحدهما من المشرف الإكلينيكي وآخر من عضو هيئة تدريس في العلاج الطبيعي.

9- خطاب من الجهة الراعية/ جهة العمل يتضمن الموافقة على تفرغ المتقدم للتدريب بدوام كامل طوال فترة البرنامج وتكفل كل مصروفات الالتحاق البرنامج.

وأوضحت الوكالة أن على الراغبين تقديم جميع طلبات التسجيل، عبر نظام القبول الآلي في موقعها الإلكتروني: http://psmchs.edu.sa .

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