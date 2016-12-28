“فحص مبكر لغد مزهر” فعالية لرعاية حديثي الولادة بسعود الطبية

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المواطن – الرياض

تنظم مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في وحدة الوراثة بمستشفى الأطفال، يومي الجمعة والسبت القادمين 1،2 ربيع الآخر ، الفعالية التوعوية الثانية ، للبرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، تحت شعار (فحص مبكر لغد مزهر)، ويقام من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة 11 مساء بمركز غرناطة مول.

وتهدف الفعالية لتوضيح الآلية التي يتم فيها فحص المواليد والإجراءات المترتبة، إلى جانب رفع الوعي بأهمية البرنامج وتعاون الوالدين لضمان صحة أبنائهما للحد من الإعاقة الجسدية الناجمة عن تلك الأمراض.

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