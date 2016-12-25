فهد المولد يبعث برسالة هامة لجماهير الاتحاد

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المواطن ـمحمد سلام

وجه نجم نادي الاتحاد فهد المولد رسالة هامة إلى جماهير الفريق، أكد من خلالها أن قضية خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد في الدوري هي خارج الملعب، وأن الإدارة الاتحادية تتولى هذا الملف، مطالبًا صناع القرار بالوقوف وراء الفريق في مباراة يوم الثلاثاء المقبل أمام النادي الأهلي في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وقال فهد، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “جمهورنا الحبيب .. لا يخفی عليكم حرصنا علی كل نقطة في الدوري، ولكن القضية الآن خارج الملعب وتتولاها الإدارة التي لم تقصر معنا منذ بداية الموسم”.

وأضاف: “تنتظرنا مباراة مهمة يوم الثلاثاء في الكأس، وتركيزنا الآن منصب علی تجاوزها وإسعادكم بإذن الله”، مختتما بقوله: “بوقوفكم جانبنا ومساندتكم لنا نتجاوز كل العقبات.. بين الاتحاد وجمهوره اتحاد”.

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