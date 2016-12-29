فهد المولد يُثير تفاعل الاتحاديين بـ”تغريدة”

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المواطن ـمحمد سلام

تفاعلت جماهير نادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع التغريدة التي كتبها نجم الفريق، فهد المولد، والذي قام من خلالها بتوجيه الشكر إلى أسطورة الاتحاد محمد نور، وأكد أنه يحاول السير على خطى نور من أجل إسعاد الجماهير، ورد الجميل إلى المدرج الاتحاديّ.

وقال فهد لـ”محمد نور”: “سبقتنا بإسعاد الجماهير وأنا أحدهم، وها نحن نحاول السير على خطاك، شكرًا لك بحجم تضحياتك والله يقدرنا على رد الجميل للمدرج”.

وأكد الاتحاديون أن المولد هو خليفة محمد نور في الملاعب، لما يمتاز به من روح عالية وعشق وحب للكيان، بالإضافة إلى دوره الكبير في صفوف الفريق.

هذا وجاءت تغريدة فهد المولد للرد على محمد نور، الذي بارك له قيادته الفريق الاتحادي للتأهل لنهائي كأس ولي العهد على حساب الأهلي، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز النمور 3 ـ 2، حيث قال “N18” عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “ تهنئة خاصة لنجم النجوم فهد المولد على الأداء الراقي طوال الموسم وإدخال البهجة في قلب كل اتحادي، شكرًا فهد واصل مع زملائك زرع الفرح في مدرج الذهب”.

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